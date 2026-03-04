Neymar na Copa do Mundo 2026: o campo vai decidir

Março de 2026 será um mês pivotal na trajetória de Neymar rumo ao Mundial

Lucas Figueiredo/CBF - 13/10/202 Próximos jogos do Santos serão decisivos não só para o clube, mas para o sonho de Neymar



O tema é inevitável: Neymar Jr. estará na Copa do Mundo de 2026 ou não?

Os argumentos de ambos os lados são fortes. De um lado, quem defende que ele não deve ser convocado aponta para o histórico recente de lesões, a idade e a necessidade de priorizar atletas em plena forma e ritmo constante.

Do outro, quem acredita na convocação destaca o talento inquestionável, a capacidade de decidir jogos e o diferencial que ele sempre representou pela seleção.

Esse é exatamente o tipo de discussão que o campo resolve.

E o tempo está apertado. Março decisivo para o craque.

A meu ver, março de 2026 será um mês pivotal na trajetória de Neymar rumo ao Mundial. Ele já mostrou que o talento segue vivíssimo: foi destaque na vitória sobre o Vasco, marcando gols e comandando o ataque do Santos.

Até agora, porém, são apenas poucos jogos na temporada – o que reforça a preocupação com ritmo e condição física.

Carlo Ancelotti, o professor, acompanha de perto. Seu critério é claro e consistente ao longo da carreira: ele prioriza o que o campo demonstra.

Condição física 100%, regularidade e desempenho em alto nível são inegociáveis.

A sequência que pode mudar tudo. O Santos tem pela frente uma agenda dura em março: Mirassol (fora), Corinthians (clássico em casa), Internacional e Cruzeiro.

Se escapar de novas contusões, Neymar terá mais oportunidades – até cerca de 10 jogos até meados de maio, quando a convocação final dos 26 nomes para a Copa será anunciada, no dia 19 de maio.

O campo costuma virar histórias. Uma recuperação impressionante, grandes atuações e, principalmente, ausência de lesões podem abrir as portas.

Uma convocação tardia entraria como exceção: seja por lesão de outro atleta ou por um desempenho simplesmente irrefutável.

Pressões externas não pesam. Ancelotti não deve se deixar levar por apelos emocionais – sejam de cantores em trios elétricos no Carnaval ou declarações políticas, como a do presidente Lula reforçando que só atletas 100% serão levados (o que, convenientemente, pode complicar a vida de Neymar).

O perfil do italiano é respeitar os fatos em campo. Não será fácil para o camisa 10 do Santos: ele precisa de uma sequência impressionante, sem contratempos físicos, para convencer a comissão técnica.

Com a palavra, o gramado.

Os próximos jogos do Santos serão decisivos não só para o clube, mas para o sonho de Neymar em sua quarta Copa do Mundo.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.