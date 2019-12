José Maria Trindade: Bolsonaro mostrou que dinheiro público paga a carne dele

Abiec Em transmissão ao vivo, o presidente explicou que mandou servir carne apenas uma vez por semana, mas que a primeira-dama aumentou para duas



Diante da disparada no preço da carne, Jair Bolsonaro diz que mandou mudar cardápio no Palácio da Alvorada. Em transmissão ao vivo, o presidente explicou que mandou servir carne apenas uma vez por semana, mas que a primeira-dama aumentou para duas.

“O presidente se mostrou mesmo incomodado com o preço da carne e disse que não poderia congelar o valor, então precisaria congelar toda a cadeia. E falou certo. Os produtores tem também todos os insumos aumentados com a inflação e com o próprio mercado. Mas não vai faltar proteína, não. Ele diz que a primeira-dama coloca no cardápio galinha e ovo. Bolsonaro também mostrou, com toda transparência, que quem paga a carne dele é o dinheiro público.”