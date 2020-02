José Maria Trindade: Congresso sacou ‘kit constrangimento’ contra Weintraub

Marcos Corrêa/PR Acompanhado de segurança, Abraham Weintraub falou por mais de 3h em audiência no Senado



Ministro da Educação miniminiza falhas do Enem e cita que os mesmos erros podem ter acontecido em outras edições. Acompanhado de segurança, Abraham Weintraub falou por mais de 3h em audiência no Senado.

“Os deputados e senadores sacaram o ‘kit constrangimento’: convocações e apelos contra o ministro. Logo depois desse depoimento longo disseram que não gostaram do ‘jeitão’ do Weintraub. Disseram que ele foi arrogante com senadores, mas essa é uma questão subjetiva. O Enem foi realizado, talvez não seja o melhor dos mundos. Mas foi realizado. Não houve anulação de questões importantes e nem do Enem. Aconteceu e ele já deu anúncio q já está contratando outra gráfica pro ano que vem. É a gestão que ele tem q mostrar no MEC já que não é conhecido e respeitado por aqui.”