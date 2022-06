Acreditar em Lula com 46% das intenções de voto equivale a crer em ‘fadas e unicórnios’, diz Constantino

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram as recentes pesquisas eleitorais divulgadas sobre a corrida à presidência da República

O presidente Jair Bolsonaro (PL) está tecnicamente empatado com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma pesquisa espontânea divulgada nesta terça-feira, 1º, pelo instituto Paraná Pesquisa. No primeiro cenário, 28,3% das pessoas que foram questionadas disseram o primeiro nome que veio da cabeça que irão votar em Lula. Em seguida, 27,3% mencionaram Bolsonaro. Ciro Gomes (PDT), Pablo Marçal (Pros), Simone Tebet (MDB), André Janones (Avante) e Luis Felipe D’Ávila (Novo) não ultrapassaram os 3%. Na pesquisa estimulada – que apresenta os nomes dos candidatos aos eleitores -, 41,4% dos entrevistados preferem Lula para ser o próximo presidente da República; 35,3% preferem Bolsonaro; 7,7% escolhem Ciro Gomes; 1,4% querem Simone Tebet e outros 1,3% vão votar em André Janones.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que acertos passados não são garantias de previsões acuradas no futuro, porém, institutos de pesquisa que são conhecidos por erros em seus levantamentos não deveriam dispor de uma boa credibilidade. “É o caso do Datafolha, que sempre errou. Já o instituto Paraná é o que mais acertou, o que mais se aproximou da realidade. Então parece que está muito mais perto da realidade, um empate técnico, por enquanto”, alegou. o analista também argumentou que, aqueles que acreditam que Lula está com 46% das intenções de voto, também deveriam acreditar em “duendes, fadas e unicórnios”.

