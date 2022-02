‘Acredito que números de Lula estão inflados’, diz Constantino após nova pesquisa eleitoral

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram novo levantamento de intenção de votos e opinaram sobre a corrida presidencial

DANILO M YOSHIOKA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente aparece com vantagem de mais de 20% em relação a Bolsonaro



Uma pesquisa de intenção de votos divulgada nesta quarta-feira, 9, voltou a mostrar uma vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O levantamento realizado pela Genial/Quaest mostra o petista na liderança da corrida presidencial, com 45% das intenções de voto. Na segunda posição está o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), que soma 23% das intenções de voto. Logo atrás, Sérgio Moro (Podemos) e Ciro Gomes (PDT) aparecem empatados com 7%. Em seguida, vêm João Doria (PSDB) e André Janones (Avante), cada um com 2%. A pré-candidata do MDB, Simone Tebet, soma 1% das intenções, enquanto que Rodrigo Pacheco (PSD) e Felipe d’Ávila (Novo) não pontuaram. A pesquisa segue a linha de publicações anteriores que apontavam uma grande vantagem do petista e uma polarização entre Lula e Bolsonaro para o segundo turno.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino disse não acreditar nos números de Lula nas pesquisa eleitorais e que não sabe explicar o porque dos números do petistas convergirem. “Eu não acredito no número do Lula, acho que o número dele está extremamente inflado. Não sei explicar o motivo de muitos institutos de pesquisa ‘convergirem’ para esse número. Tenho algumas suspeitas: metodologia, amostras e a forma de fazer pergunta […] É uma fotografia muito distante, há duvidas sobre a metodologia, a amostra é muito pequena”, disse Constantino. Em seguida, o comentarista disse que as pesquisas são uma fotografia distante e voltou a dizer que Lula não pode sair às ruas mesmo com o favoritismo mostrado pelas pesquisas. “Eu tenho uma desconfiança dessa fotografia muito cedo, muito precoce e talvez tirada por uma lente distorcida ou incapaz de enxergar a realidade. O grande favorito não pode sair nas ruas e isso é um fator que deve ser levado em conta”, concluiu.

