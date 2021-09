‘As manifestações associadas à direita têm sido respeitosas’, diz Constantino sobre atos no 7 de setembro

Comentarista do programa 3 em 1 falou sobre os protestos a favor do governo que estão marcados para a próxima terça-feira, dizendo que o presidente quer mandar um recado

FREDERICO ANDRADE/PHOTOPRESS/ESTADÃO C Protestos estão previstos para acontecer em todo o Brasil



O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta sexta-feira, 3, que as manifestações marcadas para o dia 7 de setembro serão um “ultimato” do povo para “uma ou duas pessoas”. O chefe do Executivo não citou nomes, mas vem fazendo críticas aos ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), nas últimas semanas. Em um evento em Tanhaçu, na Bahia, Bolsonaro disse que os dois “precisam entender seu lugar”. “Nós não criticamos instituições ou Poderes. Somos pontuais. Não podemos admitir que uma ou duas pessoas que usando da força do poder queiram dar novo rumo ao nosso país”, declarou. “Essas uma ou duas pessoas tem que entender o seu lugar. E o recado de vocês, povo brasileiro, nas ruas, na próxima terça-feira, dia 7, será um ultimato para essas duas pessoas”, completou.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 3, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que Bolsonaro está querendo dar um recado e que o povo não aceitará um golpe. “O presidente está querendo dar um recado e é importante ficar claro o custo elevado de insistir ou de dobrar a aposta neste grau de arbítrio e ingerência ativista. O povo está atendo e não vai aceitar um golpe às claras”, afirmou. Em seguida, o comentarista disse que a direita deve “resistir às provocações da esquerda” e que, historicamente, os protestos dos patriotas têm sido respeitosos e pacíficos. “Deve ser pacífico, (a direita) tem que resistir à provocações da esquerda. Foi o Zé Dirceu que tentou convocar a militância (da esquerda) para encontrar a militância da direita nos atos. As manifestações associadas à direita, historicamente, têm sido assim, respeitosas às regras do jogo. Eu espero que escutem o recado”, concluiu Constantino.

