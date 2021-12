‘Basta olhar para os tiranos que Lula bajula para entender que a ameaça comunista é real’, afirma Constantino

Pesquisa Datafolha mostra que 44% dos entrevistados temem que o Brasil vire um país comunista após as eleições de 2022; comentaristas do programa ‘3 em 1’ analisaram o levantamento

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Rodrigo Constantino criticou o ex-presidente Lula



Pesquisa Datafolha divulgada no último sábado, 25, mostrou que 44% dos entrevistados temem que o Brasil vire um país comunista após as eleições de 2022. No entanto, 50% discordam da afirmação. A possibilidade incomoda principalmente os eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que são 61% dos entrevistados. A pesquisa ouviu 3.666 pessoas com 16 anos ou mais em 191 cidades brasileiras entre os dias 13 e 16 de dezembro de 2021. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Para Rodrigo Constantino, comentarista do programa “3 em 1“, da Jovem Pan News, há uma ameaça comunista no país. “Basta olhar para o passado e o presente, para as amizades, os tiranos que o Lula bajula para entender que a ameaça comunista é bastante real”, opinou. Constantino citou países como Venezuela, Argentina, Bolívia, Peru e Chile, que são comandados por presidentes de esquerda. “E o Lula defende essas ideias. O Foro de São Paulo é bastante real, ao contrário da grande ameaça fascista que eles enxergam nesse atual governo. Empresário que quer crer no Lula moderado, no Lula paz e amor, merece viver sobre a Venezuela. O problema é que, obviamente, a imensa maioria não quer isso e não merece”, completou.

