Bolsonaro sabe que o preço do combustível vai cair e quer ganhar os louros, diz Constantino

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 6, analisaram falas do presidente sobre suposta queda dos combustíveis nas próximas semanas

Alan Santos/PR Após falas de Bolsonaro, Petrobras se posicionou negando as declarações do presidente



Em entrevistas ao portal Poder360, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que a Petrobras começará a anunciar a diminuição do preço dos combustíveis a partir desta semana. O mandatário não deu detalhes sobre qual será o percentual de redução, mas explicou que a queda do preço deverá seguir por algumas semanas. A alta do preço dos combustíveis, especialmente do Diesel, vem sendo alvo de reclamações de toda a população, incluindo prefeitos de todo o país, que pedem ajuda federal para evitar o aumento do preço das passagens do transporte público em ano eleitoral. A Petrobras informou na manhã desta segunda-feira, 6, que não há decisão sobre uma possível redução no preço dos combustíveis. “A Petrobras monitora continuamente os mercados, o que compreende, dentre outros procedimentos, a análise diária do comportamento de nossos preços relativamente às cotações internacionais. A Petrobras não antecipa decisões de reajuste e reforça que não há nenhuma decisão tomada por seu Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) que ainda não tenha sido anunciada ao mercado”, afirmou a estatal.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino analisou as declarações do presidente, dizendo que as falas de Bolsonaro e a resposta da Petrobras não se contradizem, e afirmou que o mandatário fez o cálculo e está tentando receber créditos pela futura queda dos preços dos combustíveis. “Não há contradição na prática, pode gerar alguma confusão, mas é muito simples entender. O preço do barril caiu desde a última mexida da Petrobras, que tem uma fórmula paramétrica e objetiva, que não depende de volição ou desejo do presidente ou da empresa […]. O presidente muito provavelmente está simplesmente fazendo esse cálculo e tentando de alguma maneira obter os créditos, os louros da queda que vai acontecer. Ele está tentando tirar uma casquinha de uma narrativa de que ele estaria por trás disso”, analisou Constantino.

