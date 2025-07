Bruno Musa é o novo comentarista do programa 3 em 1, da Jovem Pan News

Economista com ampla experiência no mercado financeiro e na educação, Musa se junta ao time fixo de comentaristas do programa vespertino apresentado por Evandro Cini

Divulgação Bruno Musa, novo comentarista do 3 em 1



A Jovem Pan News anuncia a chegada de Bruno Musa como novo comentarista do programa 3 em 1, exibido de segunda a sexta-feira, das 16h às 18h, com apresentação de Evandro Cini. Economista de formação, Musa é sócio da Acqua Vero Investimentos e referência em análises econômicas e políticas com linguagem acessível e conteúdo técnico.

“Desde muito criança tenho a lembrança de ir à escola com meu pai e meu irmão ouvindo a música de bom dia da Jovem Pan e o ‘homem do tempo’. A rádio fez parte da minha vida desde esse tempo e depois, na adolescência, com as ‘Melhores da Pan’. Seguiu na vida adulta sendo representada por uma mensagem em prol da liberdade individual e dos mercados. Nunca me imaginei fazer parte da equipe, pois minha atuação é como economista e empreendedor no mercado financeiro há muitos anos. Com grande honra, posso tentar contribuir com ideias para um país mais livre e próspero através dos canais da Jovem Pan”, destaca Bruno Musa.

Pós-graduado pela Universitat Autônoma de Barcelona (UAB), na Espanha, em mercado de capitais, Bruno Musa atua há 17 anos no mercado financeiro e desde 2012 é empreendedor no setor de investimentos. Ele se junta ao time de comentaristas formado por Allan Ghani, Fábio Piperno e José Maria Trindade, reforçando a pluralidade de opiniões que marca o programa.

Além da carreira no mercado, Musa é professor de macroeconomia no Brasil e na Espanha, criador do canal Minuto do Musa e fundador da BM Educa — uma plataforma voltada para educação financeira em escolas, empresas, famílias e no ambiente digital. Ao longo da carreira, tem participado como analista e comentarista em veículos de comunicação como Revista Oeste, BM&C News, além de rádios e TVs de alcance nacional.

A chegada de Bruno Musa ao 3 em 1 reforça o compromisso da Jovem Pan News em oferecer ao público análises aprofundadas, pluralidade de pensamento e cobertura dinâmica sobre os temas mais relevantes do país.

O 3 em 1 vai ao ar na Jovem Pan News (TV por assinatura), no canal do 3 em 1 no YouTube, nos canais FAST (TVs conectadas), nas mídias sociais da Jovem Pan, na plataforma Panflix e também na rádio Jovem Pan FM 100,9.