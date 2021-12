Candidatos que tentam a reeleição na pandemia estão sendo punidos nas urnas, diz Constantino

Comentaristas do programa 3 em 1 analisaram cenário político para a eleição presidencial de 2022 analisando os efeitos do desempenho da economia no pleito

JP News/ 3 em 1 Comentarista analisou impacto da situação econômica no pleito de 2022



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a pesquisa de intenção de votos divulgada nesta segunda-feira, 20, pelo Instituto Ipespe. O petista aparece com 44% das intenções de voto, liderando a pesquisa, sendo seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que soma 24% das intenções. O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro (Podemos), aparece na terceira posição, com 9% das intenções, enquanto Ciro Gomes (PDT) vem logo atrás com 8%. Vencedor das prévias do PSDB, João Doria soma 3% das intenções, enquanto Felipe D’Ávila (Novo) e Rodrigo Pacheco (PSD) somam 1% cada. Em simulações de segundo turno, Lula venceu em todos os cenários, incluindo em disputa direta contra Bolsonaro.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino analisou os indicativos das pesquisas e avaliou como o desempenho econômico pode afetar o resultado do pleito de 2022. Para ele, os candidatos que estão tentando se reeleger no cenário pandêmico estão sendo punidos nas urnas. “O incumbente que está tentando reeleição na pandemia, em um momento de estrago econômico muito grande tem sido punido nas urnas. É isso que nós estamos vendo mundo a fora, nos Estados Unidos, no Chile e em outros lugares. É óbvio que há um impacto natural, tudo piorou e de alguma forma isso é descontado em cima de quem está no governo”, afirmou Constantino, que continuou: “Quero crer que a maioria dos brasileiros na hora de decidir lá em 2022 vai levar em conta o que causou o cenário econômico maior. Aí não é associar com o governo ou com a política econômica. É porque a economia não vai bem e tem motivo para isso: lockdown de governador, de prefeito, a inflação, que é um fenômeno mundial”.

Confira o programa desta segunda-feira, 20: