Caso do áudio pede respostas, mas talvez seja precipitado afastar o ministro, analisa Constantino

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram as possíveis consequências do áudio do ministro da Educação que indica um suposto esquema de desvios de recursos na pasta federal

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Milton Ribeiro, ministro da Educação, teria participação em um suposto esquema de alocação de recursos à prefeituras aliadas a pastores evangélicos em troca de apoio presidencial



Após a divulgação de áudios com a participação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, em que um suposto esquema envolvendo a alocação de recursos federais para pastores próximos ao governo federal veio a tona, aumentou a possibilidade do chefe da pasta deixar o cargo. Aliados do presidente Jair Bolsonaro, porém, avaliam que o ministro ainda conta com o apoio do mandatário. Mesmo com a pressão de diferentes políticos, entre eles lideranças do centrão e da bancada evangélica, Bolsonaro sinalizou que quer manter Ribeiro no cargo. A avaliação é de que o chefe do Executivo quer aguardar novos desdobramentos, como por exemplo as repercussões no Judiciário. Durante um discurso no lançamento.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que a divulgação dos áudios já prejudicou o presidente Jair Bolsonaro e que a prática de beneficiar determinados grupos é antirepublicano. O analista, porém, avalia que “cada um vai ter uma posição” e que “existem várias reações diante deste áudio”, mas que considera ser “precipitado afastar o ministro”.

