Chuchu com Lula é indigestão na certa, ironiza Constantino sobre chapa presidencial

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram o lançamento da pré-campanha à presidência que terá dupla Lula e Geraldo Alckmin

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/05/2022 Ex-presidente Lula e Geraldo Alckmin formarão chapa presidencial que concorrerá nas eleições deste ano



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou no último sábado, 7, do evento promovido pelo Partido dos Trabalhadores que lançou a pré-candidatura do petista à presidência da República, em chapa conjunta com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB). No evento, o ex-tucano afirmou que a união de ambos tratava-se da “única via de esperança para o Brasil”. “Mesmo que muitos discordem da sua opção de que Lula é o prato que cai bem com chuchu, o que eu acredito vem a se tornar um ‘hit’ da nossa culinária”, brincou Alckmin, que participou do lançamento de maneira remota após ser diagnosticado com Covid-19.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou “Lula com Chuchu é indigestão na certa” e que, após testar positivo para a doença, Alckmin se poupou de um constrangimento maior. “Lula não é um candidato aceitável, não é um candidato normal. Ele foi o chefe da maior quadrilha que tomou de assalto o Estado brasileiro”, alegou. O analista ressaltou, também, que há a possibilidade de partidos de centro, que não estão alinhados ao governo, declararem apoio à reeleição do atual mandatário. “Tem gente do PSDB falando que no primeiro turno é Bolsonaro. […] E tem gente do MDB, com certeza, que vai debandar para o Bolsonaro”.

