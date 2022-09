‘Ciro Gomes quer quebrar o termômetro para resolver a febre’, critica Constantino

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram a entrevista do candidato à Presidência ao Pânico

Reprodução/Jovem Pan News Candidato à Presidência, Ciro Gomes foi o convidado do programa Pânico desta segunda-feira, 5



O candidato à Presidência, Ciro Gomes (PDT), participou, nesta segunda-feira, 5, do programa Pânico. Em entrevista, ele negou apoio, em possível segundo turno, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-ministro da Integração Nacional do governo petista ainda afirmou que a esquerda do Brasil se vendeu a modelo comum nos Estados Unidos. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 5. Para o comentarista Rodrigo Constantino, o candidato à Presidência pelo PDT não entende os problemas reais do país. “A essência dessa entrevista foi esse recado que ele deixou muito claro. Não vai apoiar o Lula no segundo turno. Agora, o Ciro Gomes é isso. Ataque com metralhadora para todos os lados, muitas fake news, como equiparar a corrupção do PT com o Bolsonaro. O Ciro em economia virou o homem de uma nota só. Tudo que ele fala é da taxa de juros. Ele está atacando para o fenômeno. ‘Tem uma febre aqui, estou vendo o termômetro e está dando 41 de febre’. E ele quer quebrar o termômetro. Ele não entende como o Brasil chegou a esse problema porque ele tem uma mentalidade anacrônica, esquerdista. Ele não consegue entender que existe um estoque de dívida por conta da hipertrofia estatal, que o Estado é sim gigante em tudo”, comentou.

Confira a íntegra do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 5: