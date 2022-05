Constantino afirma que Bolsonaro se aproximou do centro político por sobrevivência

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram as recentes manifestações de ex-ministros do governo federal

Foto: Isac Nóbrega/PR Presidente Jair Bolsonaro acusou Alexandre de Moraes de ser um juiz parcial no Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira, 26



Na última quarta-feira, 25, dois ex-membros do governo Bolsonaro opinaram contra a gestão do atual presidente da República. Abraham Weintraub (PMB), ex-ministro da Educação e pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, apostou que o atual mandatário não terá sucesso em sua reeleição em decorrência da piora na economia. Já o ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que a possível compra de caminhões de lixo superfaturados pelo governo federal pode custar a reeleição de Jair Bolsonaro (PL) ao Palácio do Alvorada.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que trata-se de “ressentimento” dos antigos companheiros já que a chamada ‘ala ideológica do governo perdeu força. “O ressentimento deles, além de ser pessoal, porque perderam cargo e tudo, é também uma questão de espaço no governo. Bolsonaro , por pragmatismo e sobrevivência, ele se aproximou mais de uma ala do centro político brasileiro. Então isso foi muito criticado pelos dois que têm uma visão purista”, argumentou o analista.

