Constantino afirma que plano de governo do PT fará o país virar uma Argentina: ‘É assustador’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram o lançamento da prévia das diretrizes petistas para a pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Lula aparece empatado com o atual mandatário, Jair Bolsonaro, nas intenções de voto em determinadas regiões do país



O Partido dos Trabalhadores divulgou nesta semana uma prévia do plano de governo que irá balizar um eventual retorno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao comando do Palácio do Planalto. Atualmente, o petista é o pré-candidato da sigla à disputa da presidência da República nas eleições de acontecerão em agosto. Entre as principais propostas da legenda, destacam-se o fim do teto de gastos para “recolocar os trabalhadores no orçamento”, a suspensão das privatizações e uma medida que permita revogar a reforma trabalhista de modo que “protega os trabalhadores, recomponha direitos, fortaleça os sindicatos sem a volta do imposto sindical, construa um novo sistema de negociação coletiva e dê especial atenção aos trabalhadores informais e de aplicativos”.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que as diretrizes petistas irão transformar o país em uma Argentina e chamou o documento de “a ameaça de desgoverno”. “A essência do PT está lá, é uma esquerda radical e anacrônica, que enxerga o Estado como locomotiva para o progresso e justiça social, que enxerga a população por critérios identitários em raça e por ai vai, que quer revogar a lei trabalhista, cancelar privatizações, criar novas estatais e furar teto de gastos”, alertou o analista.

Confira o programa desta quarta-feira, 8: