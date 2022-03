Constantino afirma que Rússia tentará tomar Kiev: ‘Putin não tem alternativa’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram o andamento da invasão russa em território ucraniano; conflito chegou ao seu 19º dia consecutivo

ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP - 04/03/2022 Putin só aceita conversar com Zelensky se todas as exigências da Rússia forem aceitas



Após o término da quarta rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia nesta segunda-feira, 14, os representantes do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmaram por meio de uma publicação no Twitter que a reunião continuará somente amanhã. Os militares russos se aproximam de Kiev e os estragos causados pela ofensiva do Exército do Kremlin aumenta a cada dia de conflito. O chefe da Guarda Nacional da Rússia, Viktor Zolotov, também afirmou que os avanços não estão “tão rápido” quanto o governo de Vladimir Putin gostaria.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que Putin fez um “erro de cálculo” ao imaginar que a invasão “seria mais fácil” e que as Forças Armadas russas não terão outra alternativa além de invadir a capital ucraniana. “A situação é muito delicada e faço uma análise, e tenho feito desde o começo, de que esse conflito vai se estender. O Putin vai partir para uma guerra muito feia e suja para tomar Kiev, porque ele não tem mais muita alternativa, uma vez que chegou até aqui”, analisou.

