Constantino: ‘Agora que o dólar está abaixo de R$ 4,80, a oposição se cala’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, comentaram sobre os índices de reprovação do presidente Jair Bolsonaro

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Presidente Jair Bolsonaro com o ministro da Economia, Paulo Guedes



De acordo com uma pesquisa realizada pelo grupo XP/Ipespe e divulgada nesta sexta-feira, 25, 54% da população brasileira considera o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. Sobre as intenções de voto para a escolha do próximo comandante do Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança com 44%. Entre os que preferem o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), somam-se 24% do eleitorado. A terceira via aparece em seguida com Sergio Moro (Podemos), 9%; Ciro Gomes (PDT), 7%; e João Doria (PSDB), 2%. Outros candidatos apareceram com 1% ou menos da preferência dos eleitores.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que a atual conjuntura econômica mostra um “discurso seletivo e hipócrita” por opositores do governo. “Quando o dólar estava disparando, isso era sinal de que estava todo mundo preocupado com o Brasil, sacando dinheiro do país, o Bolsonaro era o responsável e agora que está abaixo de R$ 4,80, eles se calam”, afirma. O analista também ressaltou que o “povo brasileiro está cada vez mais atento” e é por isso que “não é por outro motivo que essa turma [opositores] não tem mais tanta credibilidade”.

