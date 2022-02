Constantino avalia que Putin avança sobre Ucrânia pois sabe que seus ‘oponentes são fracos’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram a decisão do presidente da Rússia, Vladimir Putin, em reconhecer a independência de regiões da Ucrânia

EFE/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/ POOL - 3/09/2021 Vladimir Putin, presidente russo, reconheceu a independência de regiões pró-russas na Ucrânia



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu em pronunciamento durante a tarde desta segunda-feira, 21, a independência das regiões de Donetsk e Lugansk, consideradas pró-russas no território ucraniano. O mandatário justificou a sua medida alegando que a Ucrânia não seria uma nação de verdade, pois nunca teve uma tradição consistente. “Eles começaram a copiar modelos estrangeiros que estão enraizados em sua cultura e história, mas não ouviram os seus moradores, e só adotaram essas medidas para atender ao que o ocidente quer”, alegou o mandatário.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que Putin joga seu xadrez geopolítico sabendo que enfrenta um “oponente fraco”. Isso porque, na sua avaliação, sanções contra a Rússia não avançam em decorrência da dependência dos países com o governo russo. “[…] A Europa é muito dependente do gás russo. A Alemanha é a principal líder dentro da Otan dos líderes europeus e metade de sua energia vem da Rússia. […] É uma situação de dependência muito delicada e o Putin está tirando proveito disso. Está avançando porque ele sabe que, do outro lado, os oponentes são fracos.”, avalia.

Confira o programa desta segunda-feira, 21:

https://www.youtube.com/watch?v=RDT1nUmTDVo