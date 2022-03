Constantino avalia que rumores sobre desistência de Doria foi ‘jogada de marketing’ do governador

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram a decisão do governador de São Paulo, João Doria, em renunciar ao cargo para disputar a presidência da República

Pablo Jacob / Divulgação - 31/03/2022 Doria deixa o comando do governo de São Paulo e anuncia pré-candidatura à Presidência da República pelo PSDB



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quinta-feira, 31, que irá renunciar ao cargo para disputar uma corrida ao Palácio do Planalto. O evento realizado pelo tucano estava cercado de expectativa, pois no início do dia, rumores sobre uma possível desistência em disputar a presidência da República para continuar à frente da administração paulista começaram a surgir. Doria, porém, recuou e afirmou que seu vice, Rodrigo Garcia (PSDB), irá assumir o comando do Palácio dos Bandeirantes a partir do dia 2 de abril para focar na pré-campanha presidencial.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino classificou os rumores de uma possível desistência de Doria como “jogada de marketing” e alertou para o baixo desempenho eleitoral do candidato tucano. “Hoje de manhã só se falou da desistência iminente do Doria para depois ele ganhar os holofotes midiáticos de todos os veículos de comunicação durante esse discursinho fajuto e o Doria é alguém que perde, hoje, para a margem de erro. A grande questão que fica aqui é se ele ia ser humilhado em âmbito estadual ou em âmbito nacional”, afirmou. O analista também ressaltou que o atual governador terá de lutar contra uma ampla rejeição dos eleitores locais. “O grau de rejeição dele não é brincadeira não, deve bater dois terços do eleitorado paulista”, analisou.

