Constantino: ‘Barroso é um ativista que não liga para a Constituição’

Em conversa com apoiadores nesta sexta-feira, Bolsonaro chamou o ministro de ‘idiota’ por se posicionar contra o voto impresso; programa 3 em 1 comentou a reação

WALLACEMARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro criticou Barroso por ser contra o voto impresso



Em conversa com apoiadores nesta sexta-feira, 9, o presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa do voto impresso, voltou a dizer que as eleições anteriores foram fraudadas e chamou de “idiota” o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Não culpo todos os servidores do TSE, mas há algo na cabeça que comanda ali. Se estamos defendendo o voto auditável, que vai garantir mais transparência para as eleições, por que Barroso é contra? É uma vergonha um cara desse estar ali”, afirmou. ” Depois, Barroso vem com a história esfarrapada de que o voto em papel desqualifica as eleições porque fere o sigilo do voto. Essa é a resposta de um imbecil, lamento dizer isso de uma autoridade do STF, mas só sendo um idiota para falar isso. Nossa vida e nosso futuro estão em jogo, não pode um homem querer decidir o futuro do Brasil na fraude”, completou.

Em sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que não gosta de ver um presidente da República chamando um ministro de “idiota”, mas que é necessário “trazer as circunstâncias desse momento para poder fazer um julgamento mais justo”. “Eu enxergo um golpe em curso, com Supremo indicado basicamente por um bandido. Soltou esse bandido numa nova interpretação da Constituição, depois enterrou a Lava Jato para tornar o mesmo bandido elegível”, defendeu. Constantino disse ainda que Barroso é “um ativista que não liga muito para a Constituição” e defendeu Bolsonaro. “É o diferencial do presidente Bolsonaro. Ele é mais genuíno e mais direto com o povo. Tem uma pegada populista, mas é mais direto”.

