Constantino: Com Ernesto Araújo no Itamaraty, Brasil já teria se posicionado sobre conflito na Ucrânia

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram a situação da guerra entre Rússia e Ucrânia e as sanções econômicas impostas ao governo russo pelas principais lideranças do mundo

HANDOUT / KREMLIN.RU / AFP - 24/02/2022 Vladimir Putin autorizou a invasão da Rússia à Ucrânia durante a madrugada desta quinta-feira,24



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou seus militares durante a madrugada desta quinta-feira, 24, a invadirem a Ucrânia. Explosões na capital ucraniana, Kiev, e em cidades próximas da região. De acordo com o serviço de urgência do Estado Ucraniano, ao menos dez regiões no país foram atingidas. Após a sequência de ataques, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, descartou enviar tropas ao território ucraniano, anunciou sanções ao gigante do leste europeu e classificou o mandatário russo como um “agressor”. “Agora o mundo vê claramente o que Putin e seus aliados criminosos estão pretendendo. Isso nunca foi sobre garantia de segurança, era apenas uma agressão fria pelo seu desejo de um império”.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino criticou a falta de posicionamento do Brasil na guerra entre Rússia e Ucrânia e afirmou que “se tivéssemos, ainda, alguém como Ernesto Araújo no Itamaraty, haveria uma clareza moral de que é preciso fazer um pronunciamento, uma posição do Brasil em relação ao lado em que ele está nessa história.” O analista ainda reiterou que Joe Biden é responsável pela atual situação que os dois países vivem, já que “Putin blefou, entre aspas, e o Joe Biden dobrou a aposta sem cartas nas mãos. Putin pagou para ver. Está ai o resultado. Uma coletiva medíocre, anunciando sanções que não são muito sustentáveis, uma vez que a Europa depende de metade da sua energia vindo do gás russo. Não vai conseguir manter isso por muito tempo. É uma coisa inócua e a o Putin está rindo de orelha a orelha. Ele vai conseguir atingir o seu objetivo e isso se deve exatamente a essas lideranças fracas do ocidente.”

