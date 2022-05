Constantino condena complexo de vira-lata após Lula ser capa da Time: ‘Até Hitler já foi’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram a entrevista do ex-presidente petista à revista norte-americana

Reprodução/Revista Time Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é destaque na capa da revista Time



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi capa da revista Time e, em entrevista para o periódico, o petista falou sobre as propostas que têm para o país no âmbito social e econômico. Além de citar feitos dos governos passados, Lula abordou questões de diplomacia internacional e falou sobre a guerra na Ucrânia. Segundo o pré-candidato à Presidência, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, procurou a guerra. O principal nome do Partido dos Trabalhadores também criticou o governo de Jair Bolsonaro (PL), comentou sobre o racismo no Brasil e avaliou o governo de Joe Biden à frente da Casa Branca.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que há um complexo de vira-lata na esquerda em “achar o máximo” ser capa da Time e ignorar que “até o Hitler já foi [destaque da revista]”. “Eles acham que isso é prova de que o Lula é importante internacionalmente”, ironizou o analista, que apontou a decadência da Time. “Não há jornalismo, não há preocupação com a verdade, não há apreço pela realidade”, pontuou.

