Constantino critica eleitorado do Rio após crescimento de Lula em pesquisa: ‘Vota mal’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram levantamento da Genial/Quaest, o qual mostra que Lula tem 39% das intenções, antes 34% de Bolsonaro no Estado

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Lula aumentou 4 pontos percentuais entre os eleitores no Rio de Janeiro



Nova pesquisa de intenções de voto para a presidência da República, divulgada nesta quinta-feira, 14, indica que o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) aumentou 4 pontos percentuais entre os eleitores no Rio de Janeiro. O levantamento, da Genial/Quaest, mostra que o petista registra 39% das intenções de voto no primeiro turno, antes 34% do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Em maio, a pesquisa apontava que o petista e o atual mandatário estavam empatados. Ambos registravam 35% das intenções de voto no Estado. A atual pesquisa foi realizada entre 8 e 11 de julho com 1,2 mil pessoas. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou menos e o nível de confiança é de 95%. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quinta-feira, 14.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, o eleitorado do Rio de Janeiro vota mal. Além disso, ele afirma que não acredita que Lula esteja na frente nas intenções de voto. “Além de ressalvar que não confio muito em pesquisa, é que realmente o Rio vota mal. O Rio teve Brizola que destruiu a cidade e o Estado. Tiveram também, lembro bem da época, Heloísa Helena como a mais votada no âmbito nacional pelo Rio de Janeiro. É a capital do PSOL, dessa turma insana da esquerda. No Leblon e Laranjeiras têm muito socialistas. Então assim, o Rio vota realmente mal. Mas dito isso, mesmo assim acredito que o Lula não esteja na frente”, comentou.

Constantino também falou sobre a influência de artistas na eleição, comentando o apoio declarado da cantora Anitta ao ex-presidente Lula. “Não tem tanta influência assim. Um ou outro desavisado, que confunde as coisas, por gostar da Anitta, acaba sendo influenciado politicamente. Mas o presidente Bolsonaro está certo em reforçar a tese de que ele defende a liberdade nas redes sociais, liberdade a imprensa, enquanto o candidato que a Anitta resolveu apoiar quer regular a imprensa e as mídias sociais. Então está dada a receita do Lula. Quem quiser ir por esse caminho, dá uma olhada na Argentina como está por ali, se achar empolgante, vai fundo. Tem gente que gosta de pular no abismo”, concluiu.

Confira a íntegra do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quinta-feira, 14: