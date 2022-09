Constantino critica ‘operação policialesca’ contra empresários: ‘Reportagem não diz nada’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram o pedido da PGR ao STF para encerrar as investigações contra os empresários

LR Moreira/Secom/TSE Ministro Alexandre de Moraes autorizou operação da PF contra empresários



A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira, 9, que encerre as investigações contra empresários que teria sugerido um golpe de Estado caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorne à presidência da República e anule os procedimentos realizados contra os acusados. O órgão recorreu da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que havia autorizado ações de busca e apreensão, além das quebras de sigilos bancários e telemáticos e do bloqueio das contas bancárias do grupo. O Ministério Público Federal argumenta que houve irregularidades durante a condução do processo, como a ausência de competência do magistrado para a análise do caso, a violação do sistema processual acusatório, a ilicitude das provas que foram utilizadas para a realização da ação policial, a falta de embasamento penal para a autorização das medidas contra os empresários e o constrangimento ilegal dos acusados. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 9.

O comentarista Rodrigo Constantino chamou a operação da Polícia Federal (PF) de “policialesca” e criticou o argumento dado por Moraes para autorizar a ação. “Com base nessa reportagem, que não diz nada, autorizasse uma operação policialesca, onde empresários honestos e que empregam milhares de pessoas recebem a Polícia Federal de manhã, têm suas contas bancárias congeladas e eles têm as suas redes sociais censuradas. E as pessoas da imprensa estão querendo mais. Olha o estado que estamos vivendo no Brasil. Ai o presidente Jair Bolsonaro convida esses empresários para o 7 de Setembro e a militância da esquerda acha ruim. O abismo que se criou entre essa velha imprensa militante e o povo é intransponível”, comentou.

Confira a íntegra do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 9: