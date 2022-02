Constantino critica patrulha em cima de memes sobre a ida de Bolsonaro à Rússia: ‘A velha imprensa morreu’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram a repercussão de memes na internet que tratavam sobre uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro no conflito entre Rússia e Ucrânia

Foto: Alan Santos/PR O presidente Jair Bolsonaro foi alvo de memes na internet referente a retirada das tropas da Rússia nas fronteiras com a Ucrânia



A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) identificou a desmobilização de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Indícios apontam para uma solução diplomática e a solução passou a ser reconhecida, por coincidência ou não, simultaneamente à chegada do presidente Jair Bolsonaro (PL), em visita oficial à Rússia. O mandatário foi recebido com honras de chefe de Estado após mais de 15 horas de viagem entre Brasília e Moscou. A viagem, ocorre em meio a tensão internacional em razão do país russo ameaçar ingressar em um conflito armado com a Ucrânia. O Itamaraty orientou Bolsonaro a não comentar sobrea possibilidade de uma guerra entre os países, exceto se o assunto for abordado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Aliados do chefe do Executivo federal brasileiro associam o encontro entre os mandatários com o recuo das tropas russas na fronteira com o território ucraniano.

Durante sua fala ao programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino criticou a apuração realizada por parte da imprensa nos memes que atribuíam a Bolsonaro a responsabilidade pelo recuo das tropas russas próximo à fronteira com a Ucrânia. “[Vejo] com muita diversão [a patrulha da imprensa com os memes envolvendo o presidente Bolsonaro]. Muita diversão e uma certa melancolia de constatar que a velha imprensa, com raras e honrosas exceções, morreu. Checagem de meme? A turma não aprendeu ainda? Ricardo Salles no topo de tendência, Prêmio Nobel para Bolsonaro e jornalista tendo que justificar que o Putin decidiu recuar antes do Bolsonaro chegar, o que dá até mais poderes ao presidente. Só a aproximação já fez o Putin mudar de ideia?”, analisou. Constantino ainda avaliou que a criação de narrativas da “mídia militante que faz oposição desesperada” é algo perigoso.