Constantino: ‘Decisão de suspender o Telegram é coisa de ditadura’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, comentaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em revogar o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram no Brasil

Nelson Jr./SCO/STF - 12/08/2021 'Decisão [do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes] de suspender o Telegram é coisa de ditadura', afirma Constantino



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, revogou a decisão assinada por ele mesmo que determinava o bloqueio do aplicativo de mensagens, Telegram, em todo o território nacional. Segundo o magistrado, a revogação foi definida após a empresa cumpria as decisões judiciais que estavam pendentes. O Telegram informou o nome de um advogado nomeado representante legal do aplicativo no país.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que não houve polêmica no recuo de Moraes, pois “qualquer pessoa sensata viu um absurdo” na ordem de bloqueio do aplicativo. “Coisa de ditadura. É coisa de gente autoritária e arrogante. Só cúmplices desse ambiente persecutório a bolsonaristas e a direita em geral aplaudem isso”, afirmou. O analista também argumentou que a decisão do magistrado “partiu do seu inquérito ilegal de fake news” e que a acusação “não é crime tipificado no nosso código penal”.

Confira o programa desta segunda-feira, 21: