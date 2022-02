Constantino diz que ações do STF mostram que ninguém confia que Bolsonaro é rejeitado

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram uma pesquisa realizada pelo PoderData que mostra uma alta reprovação popular sobre a atuação de Jair Bolsonaro à frente da presidência da República

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 07/10/2021 Pesquisa aponta que a rejeição à gestão de Jair Bolsonaro chegou aos 56% de reprovação



Uma pesquisa realizada pelo PoderData e divulgada nesta quinta-feira, 17, revelou que 56% da população brasileira reprova a atuação do presidente Jair Bolsonaro (PL) no comando do Palácio do Planalto. No último levantamento realizado pelo instituto, e divulgado em 31 de janeiro, o mandatário aparecia com 53% de reprovação. Houve um aumento de três pontos percentuais em um intervalo de 15 dias. Desde junho de 2021, a reprovação do trabalho de Bolsonaro se mantém acima dos 50%.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que não confia nos números divulgados pelas pesquisas e criticou as recentes declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a atuação de Jair Bolsonaro. “As coisas que são feitas e ditas pelos ministros do Supremo, pelo stabelichment, por exemplo, que tem, sim, preparado a olhos vistos, luz, uma especie de golpe – a fala do Barroso foi uma coisa assustadora, hoje – isso não bate com alguém que esta tranquilo achando que o Bolsonaro não vai ser reeleito. […] A ação dessa turma, o nervosismo que eles demonstram em relação a ter que atacar da forma quer atacam, rasgando totalmente a liturgia do cargo, no caso deles, agindo de maneira totalmente anti-republicana, mais parecendo assessores do PT do que ministros do STF ou do TSE, isso denota o que? Uma desconfiança grande de que as pesquisas são fraudadas, são falsas.”

Constantino ainda traçou um paralelo entre a reprovação a Bolsonaro com as intenções de voto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Então, cá entre nós, não dá para acreditar nesse nível de rejeição. Acho que ele tem alguma que cresceu perante classe média, média alta, público feminino, por outras razões. Mas 56%, quase 60% rejeitando, e o Lula com 40 e poucos porcento de intenção de voto não pode sair na rua? Não acredito.”

