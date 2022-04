Constantino diz que Alckmin ‘ignorou qualquer limite aceitável’ ao se unir a Lula

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram o anúncio do PSB em que oficializa Geraldo Alckmin como vice na chapa petista que disputará a presidência da República

Ricardo Stuckert/Divulgação Geraldo Alckmin e Lula se encontraram durante jantar organizado pelo grupo Prerrogativas



Na manhã desta sexta-feira, 8, o PSB anunciou que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, irá integrar a chapa presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como seu candidato a vice. No encontro que selou a união dos antigos rivais, o petista alegou que, talvez, ganhar as eleições seja mais fácil do que a tarefa que a dupla terá em reconstruir o país. “Nós vamos conversar com grandes, médios e pequenos empresários e vamos conversar muito com o povo trabalhador desse país”, afirmou Lula.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino alegou que é necessário ter um “limite” na política e que , a união entre o petista e o ex-tucano, rompeu com qualquer razoabilidade. “Política é fazer concessões, todo mundo é meio pragmático, camaleão ou maquiavélico, mas deveria haver algum limite. E Alckmin ignorou qualquer limite razoável ou aceitável para mergulhar nessa canoa furada”, afirmou.

