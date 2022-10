Constantino diz que ‘bomba explodiu’ no TSE e fala em ‘suspeita de fraude eleitoral’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram o caso do servidor responsável por propagandas em rádios

Fabio Rodrigues Pozzebom/Arquivo Agência Brasil TSE esclareceu a exoneração do servidor Alexandre Gomes Machado



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esclareceu por meio de comunicado, divulgado na tarde desta quarta-feira, 26, que a exoneração do servidor Alexandre Gomes Machado foi motivado por “reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política”. Segundo a Corte, a ação do agora ex-servidor, que procurou a Polícia Federal para prestar declaração dizendo ser “vítima de abuso de autoridade” e admitindo “temer por sua integridade física”, foi uma tentativa de evitar “possível e futura responsabilização em processo administrativo que será imediatamente instaurado”. “As alegações feitas pelo servidor em depoimento perante a Polícia Federal são falsas e criminosas e, igualmente, serão responsabilizadas”, diz nota da Corte. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 26.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, uma bomba explodiu no TSE. Ele ainda citou que existe uma suspeita de fraude eleitoral. “O momento mais grave do teatro da democracia brasileira. O que o TSE virou puxadinho do PT todo mundo atento já percebeu. Só que agora temos um batom na cueca, tem uma bomba que explodiu no colo dessa turma. Uma suspeita enorme de fraude eleitoral. Qual é a tática do TSE junto com a mídia, velha imprensa, está usando: atirar no mensageiro. Fabricando denúncias de assédio, sendo que de manhã a Gazeta do Povo falou com o TSE e a alegação foi totalmente diferente dessa nota. Disseram que foram mudanças graduais e normais rotineiras que estão acontecendo ao longo de toda eleição. Por que não falaram que tinha assédio moral e investigação e suspeita de denúncia?. Está tudo muito estranho. Se nada acontecer enquanto a isso, o Brasil acabou”, comentou.

