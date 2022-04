Constantino diz que corrida de Moro ao Planalto acabou: ‘Só falta avisá-lo, mas ele já sabe’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram a pesquisa divulgada pela Paraná Pesquisas que aponta para um empate técnico entre Lula e Bolsonaro no Estado de São Paulo

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Sergio Moro recentemente saiu do Podemos e se filiou ao União Brasil



Uma pesquisa realizada pelo Paraná Pesquisas, e divulgada nesta segunda-feira, 4, aponta para um empate técnico entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) no Estado de São Paulo. Segundo o estudo, Lula aparece com 34,1% contra 31% do presidente na pesquisa estimulada, onde os candidatos aparecem para que os eleitores escolham. Sergio Moro aparece com 9,7% da preferência do eleitorado. Na pesquisa espontânea, onde os nomes dos políticos não são apresentados, Lula aparece com 21,3% contra 20,6% de Bolsonaro em São Paulo. Sergio Moro aparece em terceiro lugar com 2,6% dos votos válidos.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino alegou que o eleitorado de São Paulo é “diferente” e que, “via de regra, já tem uma rejeição maior ao petismo”, mas ressaltou que o destaque da pesquisa é o baixo resultado eleitoral de Sergio Moro: “A grande esperança da terceira via com menos de 10% em São Paulo. Imagina no resto. Acabou. Só falta avisá-lo, mas ahco que ele já sabe.”

Confira o programa desta segunda-feira, 04: