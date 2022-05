Constantino diz que eventual vitória de Lula ‘com certa folga’ causaria revolta nos brasileiros

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram o recuo do Tribunal Superior Eleitoral no convite realizado à União Europeia para que o bloco fosse um dos observadores nas eleições deste ano

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Eventual vitória confortável do ex-presidente Lula (PT) poderia causar uma revolta em "boa parcela da população brasileira"



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recuou de sua decisão de convidar a União Europeia (UE) para ser uma observadora das eleições brasileiras que acontecerão em outubro deste ano. De acordo com Peter Sano, porta-voz das Relações Exteriores da comissão europeia, o “TSE informou que não seguirá com as tratativas do pedido feito em março, devido as ressalvas expressadas pelo governo brasileiro”. No dia 13 de abril, o Ministério das Relações emitiu uma nota e alegou que, “no que toca a eventual convite para missão da União Europeia”, “recorda não ser da tradição do Brasil ser avaliado por organização internacional da qual não faz parte”.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que a população brasileira desconfiaria de uma vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida ao Planalto já que o petista não se mostra apto a levar a população às ruas. “É óbvio que se esse cidadão ganhar com uma certa folga, a turma toda vai desconfiar e com razão. Uma boa parcela da população brasileira vai ficar bastante revoltada se isso acontecer”, avaliou. O analista ressaltou ainda que a viabilidade do sistema eleitoral depende da confiança dos eleitores. “É o povo que precisa confiar no sistema. Sistema eleitoral transparente é aquele que o povo confia”, opinou.

Confira o programa desta terça-feira, 03: