Constantino diz que Lula ‘não pede ao STF, ele manda’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram pedido do petista a Corte

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Lula é um dos principais candidatos às eleições 2022



O ex-presidente e candidato ao cargo nas eleições 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) contra uma decisão da Justiça que manteve o bloqueio de parte dos bens do petista em um processo que apura a cobrança de impostos de cerca de R$ 19 milhões. A defesa de Lula pede que a Corte derrube decisões tomadas pela Justiça, que tem relação com provas e elementos obtidos pela Operação Lava Jato e que foram anuladas pelo STF. Neste momento, o processo trata de obrigação de pagamento de impostos apurados por um processo administrativo. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta terça-feira, 27.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, Lula comanda o STF. “O Lula não pede ao STF, ele meio que manda e isso está meio que claro pela sua elegibilidade. O que chama atenção nessa notícia é a quantidade de milhões que esse multimilionário ladrão, que nunca trabalhou na vida, conseguiu deixar um inventário de mais de R$ 10 milhões e ele tem problema na receita para lá de R$ 20 milhões. É um multimilionário que ganhava muito dinheiro com palestras inexistentes para empreiteiras corruptas, que se lambuzavam no seu governo. Isso é a história que o Brasil está tentando normalizar por nojo ou jeriza ao governo Bolsonaro. Quanto ao que o ex-presidiário alega, vai chegar o dia em que o povo brasileiro roubado por Lula, vai ter que indenizar o ladrão de todo esquema. Isso tudo corrobora aquilo que disse no início. Nada que está acontecendo no Brasil é normal, nada aconteceria em um país minimamente sério”, comentou.

