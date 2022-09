Constantino diz que ‘militantes morreram de inveja’ da participação de Bolsonaro no funeral de Elizabeth II

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram a ida do presidente à Inglaterra

Marco BERTORELLO / AFP Presidente Jair Bolsonaro e primeira-dama Michelle Bolsonaro no funeral de Elizabeth II



O rei Charles III, sucessor da rainha Elizabeth II no trono do Reino Unido, encontrou-se no Palácio de Buckingham com diversos líderes mundiais na véspera do funeral de sua mãe, ocorrido nesta segunda-feira, 19. Um dos chefes de Estado recebidos pelo novo monarca foi o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Ele chegou a Londres neste domingo, 18, discursou para cerca de 150 apoiadores na Embaixada do Brasil na capital inglesa e, ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro e do pastor Silas Malafaia, visitou o caixão de Elizabeth. Bolsonaro também participou do funeral da rainha. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 19.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, os militantes morreram de inveja da participação de Bolsonaro no funeral de Elizabeth II. ” A palavra inveja de muitos ‘jornalistas’ do Brasil. Morreram de inveja de que o presidente do Brasil estava lá à vontade com o agora Rei Charles III, que a primeira-dama Michelle Bolsonaro estava elegante e sóbria, muito adequada para a ocasião. Eu imagino o desespero desses militantes. Preciso lembrar que funeral inglês é mais leve, não é aquele clima pesado que estamos acostumamos a ter no Brasil, e a turma ficou com inveja. E falaram ainda que ele transformou em palanque eleitoral. Nós estamos a poucos dias da eleição. É inevitável que qualquer coisa vire eleitoral. O ex-presidiário Lula tem inveja porque ele não consegue arrastar a mesma quantidade de gente nem no Nordeste. Lá na Inglaterra o presidente tem mais gente seguindo ele do que o Lula em qualquer lugar do Brasil”, comentou.

