Constantino diz que Moro deixa saudade como juiz: ‘Como político, é uma nulidade’

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-ministro da Justiça, Sergio Moro pode abandonar a disputa ao Senado para concorrer ao governo do Estado de São Paulo



Após pleitear uma candidatura à presidência da República pelo Podemos, o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) trocou de partido político e passou a figurar entre as pesquisas para uma corrida ao Senado Federal. Em um recente levantamento do instituto Paraná Pesquisas, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública encontra-se na segunda colocação nas intenções de voto do eleitor, atrás apenas do apresentador de televisão José Luiz Datena (PSC) – 22,3% contra 16,5%.

Nesta segunda-feira, 30, porém, ventilou-se a possibilidade na cúpula de seu partido para que Moro não mais dispute uma cadeira na casa legislativa federal, mas que assuma o posto de candidato ao governo do Estado de São Paulo. Atualmente, o candidato petista Fernando Haddad (PT) lidera as intenções de voto para o cargo com a preferência de 28,6% dos eleitores. Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura; e Marcio França, ex-governador de São Paulo; encontram-se na segunda e terceira colocação empatados tecnicamente com 17,9% contra 17,7% respectivamente.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que Moro deixou saudade enquanto esteve atuando na magistratura. “Ele [Moro] garantiu que teria uma disputa única à presidência – assim como garantiu que não seria político -, ficou feliz com a possibilidade do Senado e agora levantam a bola para governador. Óbvio que existe uma turma cada vez mais diminuída de que ainda acredita nele uma figura exemplar, ícone, que mudará política”, alegou. O analista ressaltou que, “como juiz, deixa saudade; como ministro, podemos elogiar; mas como político, é uma nulidade. Moro político oscila mais que biruta em posto de gasolina”, opinou Constantino.

