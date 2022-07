Constantino diz que percepção dos eleitores está mais clara após salto de Bolsonaro nas pesquisas

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram os novos levantamentos divulgados nesta quarta-feira, 6

Alan Santos/PR Pesquisa da PoderData, realizada de 3 a 5 de julho, aponta que Bolsonaro tirou oito pontos percentuais de diferença para Lula nas intenções de voto



Duas novas pesquisas de intenções de voto para a Presidência da República, divulgada nesta quarta-feira, 6, indica que o presidente Jair Bolsonaro (PL) diminuiu a diferença para o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT). Entre os levantamentos está da PoderData, realizada de 3 a 5 de julho, a qual mostra que caiu para oito pontos percentuais a diferença entre o petista, que registra 44% das intenções de voto, antes 36% do atual presidente. Há 15 dias, Lula tinha 44% das intenções de voto e Bolsonaro 34%. Já a pesquisa da Genial/Quest, realizada de 29 de junho a 2 de julho, aponta que o ex-presidente contabiliza 45% das intenções de voto, contra 31% do atual mandatário. No segundo turno, Lula tem 53% e Bolsonaro computa 34%. A margem de erro de ambas as pesquisas é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 6.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, a subida de Bolsonaro nas pesquisas se deve a percepção mais clara do eleitorado em relação aos problemas econômicos existentes no Brasil, que, segundo ele, são reais e não são de responsabilidade do governo. “Pelo contrário, o governo federal vem fazendo a sua parte para tirar esse fardo, principalmente em relação aos mais pobres. Então a medida que o governo consegue se comunicar melhor enquanto a isso, consegue mostrar esforço, como aumentar vale-gás e auxílio emergencial, de criar um voucher-caminhoneiro, tudo isso para aliviar um problema mundial, as pessoas vão se dando conta de que o governo federal está do seu lado, um aliado. Enquanto isso, a turma da esquerda, que promete muitas coisas e quando chega o poder só espalha miséria, vota contra este tipo de coisa”, comentou.

Confira a íntegra do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 6: