Constantino diz que Tebet irá substituir Doria à altura: ‘Sai de 2% e continua em 2%’

MATEUS BONOMI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA / ESTADÃO CONTEÚDO Simone Tebet é a primeira mulher a se lançar pré-candidata à eleição presidencial de 2022



Simone Tebet (MDB), senadora e pré-candidata à presidência da República, realizou uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 25, e afirmou que conta com o apoio do PSDB em sua empreitada. A fala ocorre dias após o vencedor das prévias tucanas, o ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciar que renunciaria à sua corrida ao Planalto. “Eu não tenho dúvidas que semana que vem estaremos com aqueles que sempre foram nossos aliados de primeira hora: os homens e mulheres de bem do PSDB. Eu não tenho dúvida que essa construção está sendo muito bem-feita pelo nosso presidente Baleia Rossi junto com o presidente Bruno Araújo [mandatário do PSDB]”, argumentou.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que a declaração de Tebet, que mulher vota em mulher, é “absolutamente ridícula”, “coletivista” e que “equipara todas as mulheres”. “Visão identitária é tosca e parte do problema”. Segundo o analista, parte desse problema explica o insucesso da candidatura da emedebista nas pesquisas eleitorais. “Tebet vai substituir Doria à altura no centro democrático. Ou seja, sai de 2% e continua em 2%. A saída de Doria foi tão impactante que não mudou nada, essa terceira via é muito ridícula”, pontuou.

