Constantino diz que última semana de campanha terá ‘jogo sujo’ e ‘desespero dos petistas’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram sobre o novo levantamento de intenções de voto

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um dos principais candidatos a vencer às eleições 2022



Na última semana de campanha eleitoral, nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República, divulgada nesta segunda-feira, 26, indica que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seguem como os dois principais candidatos das eleições 2022. O levantamento, do Instituto FSB, contratado pela BTG Pactual, mostra que o petista registra 45% das intenções de voto, antes 35% do atual presidente. A pesquisa foi realizada entre 23 e 25 de setembro por meio de ligações telefônicas com 2 mil pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou menos e o nível de confiança é de 95%. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 26.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, a última semana de campanha promete emoção, “jogo sujo” e desespero dos petistas. “Pode esperar mais jogo sujo do sistema, que vem impedindo basicamente a campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro de uma forma jamais vista. E muito desespero dos petistas. Chance do ex-presidiário Lula ganhar no primeiro turno nula. Do presidente Bolsonaro ganhar no primeiro turno um pouco maior, mas também não acho nada trivial. E dessas pesquisas todas quebrarem a cara é enorme. O BTG hoje, por exemplo, vai ter que fazer malabarismo para explicar o erro depois. Muitas emoções essa semana, muito desespero e esforço de Alexandre de Moraes e companhia para de alguma forma tentar manipular o jogo eleitoral. Eles estão cada vez mais apelativos. E, por outro lado, o grande líder das pesquisas e confiante Lula fugindo de todos os debates. Só vai, é óbvio, em ambiente controlado, de petistas, como é o caso da emissora Globo. Semana de emoções e de uma turma que está mostrando com uma postura, que no fundo, no fundo, não acredita em hipótese alguma que o ex-presidiário ganha no primeiro turno”, comentou.

