Constantino: Espero que a ameaça de Joe Biden à Rússia ‘seja para valer’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram as ameaças do líder da Casa Branca ao Kremlin

ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - 11/03/2022 "Se tocarem nos países da Otan, vamos responder", afirmou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou um pronunciamento nesta sexta-feira, 11, e ameaçou o governo Vladimir Putin. Segundo o mandatário norte-americano, caso o Kremlin ataque um dos países membros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), “será a terceira guerra mundial.” O comandante da Casa Branca também afirmou que as sanções econômicas vão “piorar a cada dia” e ressaltou que a Bolsa de Valores russa irá “colapsar quando abrir.”

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino alertou que um eventual posicionamento de um líder do Ocidente precisa ser crível. “[…] É sempre muito perigoso quando a liderança do mundo Ocidental usa uma retórica inflamada e a prática, a ação não é condizente com o tom da ameaça. Isso passa fraqueza. Isso transmite insegurança. Então, vamos ver. Espero realmente que seja para valer a ameaça.” O analista também ressaltou que, caso Trump estivesse no poder, a visão das ameaças realizadas seriam diferentes. “Quando Trump falava algo, por ser considerado meio ‘malucão’, acho que todo mundo levava a sério. Quando Joe Biden fala, acho que nem tanto”, argumentou.

