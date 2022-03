Constantino: Eventual governo Trump teria sido mais duro em conflito na Ucrânia

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram o conflito entre Rússia e Ucrânia; conflito chegou ao seu 15º dia consecutivo

Chris Kleponis/EFE - 26/06/2020 Donald Trump antecedeu Joe Biden no comando da Casa Branca



O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos (EUA), Ned Price, concedeu uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 10, e falou sobre o conflito entre o governo de Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Segundo o representante do governo norte-americano, o encontro entre Sergey Lavrov e Dmytro Kuleba, ministros das Relações Exteriores de Rússia e Ucrânia, respectivamente, “não surtiu efeito” e que o Kremlin investe em um “maquinário de guerra” com a esperança de uma rendição total ucraniana.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que um eventual governo do republicano Donald Trump teria agido com antecedência e evitado que o conflito no leste europeu chegasse na atual situação. “Acho que um governo Trump teria agido para não chegarmos a essa situação. […] Não tem muitas cartas na mesa a disposição dos EUA, exatamente pelo tom adotado pelo Pentágono, ontem, e hoje pela Casa Branca. Moscow está de olho e qualquer medida que ultrapasse uma certa linha, será visto como um ato de guerra direto, ameaça direta à Rússia, e ai nós temos uma guerra mundial e nuclear.” Segundo o analista, o atual presidente Joe Biden quis buscar “alternativas, queria minimizar o sacrificar interno” e demorou para agir. “Talvez o Trump tivesse feito, uma ou duas semanas atrás, o que Joe Biden só fez agora de incluir a compra de petróleo russo. Cinco por cento, apenas, do petróleo comprado pelos EUA vem da Rússia. Então era óbvio que já tinha que ter tomado essa decisão”, avaliou.

Confira o programa desta quinta-feira, 10:

https://www.youtube.com/watch?v=IJs1KXbrsW4