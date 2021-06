Constantino: ‘Extrema esquerda perde nas urnas e tenta governar por meio do tapetão chamado STF’

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino disse que a partidos da extrema esquerda e sindicatos estão tentando “governar por meio do tapetão” e que as ações procuravam desgastar o governo federal e o presidente Bolsonaro. “É a extrema-esquerda brasileira. Eles perdem nas urnas e tentam governar por meio do ‘tapetão’, para usar a metáfora futebolística. E o tapetão chama-se STF. E muitas vezes é acatada essa demanda desses partidos, desses grupos de extrema esquerda. Levaram mais uma vez para o Supremo talvez na esperança de vetar mas, principalmente, quero crer, na tentativa de desgaste político. E é ai que mora o problema. A população, em geral, quer ver os jogos, e não está nessa paranoia, até porque sabem que estão acontecendo outras atividades esportivas e campeonatos”, afirmou Constantino.

Antes disso, a comentarista Amanda Klein analisou a questão constitucional por trás do julgamento, dizendo que a realização ou não da Copa América não era assunto para o STF por se tratar de uma decisão política do Poder Executivo. “É uma matéria de caráter administrativo, do Poder Executivo e não cabe ao STF adentrar nessa competência. De novo, acho um equívoco que a Copa América seja realizada no Brasil, que ficou com a xepa do torneio […] Mas é uma decisão política, não cabe ao STF interferir”, disse Amanda, que continuou, citando as ações de Marcelo Queiroga, ministro da Saúde: “A gente viu outro dia o Marcelo Queiroga apresentando um plano de segurança, um protocolo que eu espero que seja rígido, rigoroso e seguido por jogadores, delegações e os mais de 2 mil jornalistas inscritos e credenciados”.

Confira a íntegra da edição do programa 3 em 1 desta quinta-feira, 10: