Constantino: ‘Não ficaria surpreso se Lula desistisse ao perceber que vai perder’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram as informações de uma possível desistência de Luis Inácio Lula da Silva (PT) da corrida à presidência da República

João Gabriel Alves/Enquadrar/Estadão Conteúdo - 29/03/2022 Crescem os rumores em Brasília de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode desistir de concorrer ao Planalto



Uma pesquisa divulgada pelo PoderData nesta segunda-feira, 18, mostra que 62% dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018 tem a intenção de repetir o seu voto no pleito de 2022. O percentual saltou 15 pontos em apenas um mês. O registro coincide com a saída do ex-ministro e ex-juiz de Sergio Moro da corrida eleitoral. Uma reportagem publicada pela revista Veja afirma que o Partido dos Trabalhadores pressionam Luiz Inácio Lula da Silva por um melhor desempenho e já admitem a possibilidade de vitória de Bolsonaro. Articuladores de Brasília afirmam que são cada vez mais frequentes os rumores de que o ex-presidente pode desistir da candidatura.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que não ficaria surpresa com uma eventual desistência de Lula da corrida ao Planalto. “É muito humilhante para o Lula perder. […] Como é que ele vai olhar para os companheiros supremos dele? Que tiveram que melar toda a Lava Jato, fazer um malabarismo bizarro jurídico, para poder soltá-lo e torná-lo elegível? Então é uma narrativa arriscada”, avalia. O analista também ressaltou que as chances de Lula vencer as eleições dependem da utilização de uma “urna muito controlável”.

Confira o programa desta segunda-feira, 18: