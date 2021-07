Constantino: ‘Omar Aziz tenta atrair Forças Armadas para a lama da qual ele faz parte’

Ministério da Defesa e as Forças Armadas divulgaram nota e se posicionaram contra fala do presidente do senador Omar Aziz; programa ‘3 em 1’ comentou

O Ministério da Defesa e as Forças Armadas divulgaram nota e se posicionaram contra a fala do presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), nesta quarta-feira, 7. Durante o depoimento de Roberto Dias à Comissão, o senador disse que há “membros das Forças Armadas envolvidos com falcatruas no governo”. Em resposta ao comentário do presidente da CPI, a Defesa declarou que as Forças Armadas “não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro”. Omar Aziz, por sua vez, disse que não aceitará ser intimidado. “Vou afirmar que o que eu disse na CPI, pode fazer 50 notas contra mim, só não me intimidem. Porque quando estão me intimidando estão intimidando essa Casa aqui”, afirmou.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino disse que a manifestação das Forças Armadas foi sóbria. “Não vale a pena causar uma grande crise institucional por conta de Omar Aziz”, defendeu. “Há um motivo pelo qual as Forças Armadas, como instituição, gozam da credibilidade e do respeito do povo, ao contrário do Senado e dessa CPI”, completou. Constantino disse ainda que a oposição quer ver as Forças Armadas tendo que “tomar medidas mais drásticas para validar a narrativa de ameaça”. “Na prática, quem esta esgarçando o tecido institucional são os representantes desse tal mecanismo. Figuras como o Omar Aziz, um senador lulista, que dá voz de prisão ilegal e depois tenta atrair uma instituição séria como as Forças Armadas para a lama da qual ele faz parte”, afirmou o comentarista.

