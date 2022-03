Constantino: ‘Oposição torce para que tenha corrupção do governo Bolsonaro’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, comentaram sobre a decisão da Comissão de Educação do Senado em convidar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para prestar esclarecimentos sobre um suposto esquema de corrupção na pasta federal

Isac Nóbrega/PR - 23/02/2022 Constantino afirma que a oposição "torce" para que esquemas de corrupção sejam encontrados no governo de Jair Bolsonaro



A Comissão de Educação do Senado aprovou a convocação de Milton Ribeiro, ministro da Educação, para prestar esclarecimentos sobre o áudio divulgado nesta semana em que o titular da pasta afirma favorecer prefeituras apoiadoras do governo através de repasses a pastores simpáticos a Jair Bolsonaro. O requerimento foi apresentado pelo líder da oposição na Casa, senador Randolfe Rodrigues, que também encaminhou um pedido de impeachment de Ribeiro do cargo. A solicitação ainda inclui uma quebra no sigilo telefônico do ministro e uma operação de busca e apreensão em sua residência e em seu gabinete. A fala de Milton aos congressistas deverá ocorrer no próximo dia 31 de março.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que a oposição “torce” para que esquemas de corrupção sejam encontrados no governo e que as ofensivas “estão indo longe demais”. “O ministro vai ser convidado a prestar esclarecimentos e é possível que tenha uma investigação a pedido da PGR, e até ai é absolutamente normal e aceitável, e ponto. Veja como é que a oposição e a esquerda precisam agir: ‘Tomara que abram uma investigação e encontrem coisa’. É uma torcida para que venha corrupção no governo Bolsonaro”, avalia.

