Problema das eleições é a falta de acompanhamento público da apuração, diz Constantino

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram o anúncio de uma consultoria norte-americana que aponta favoritismo para o ex-presidente Lula (PT) vencer as eleições presidenciais

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Lula é apontado como favorito para vencer as eleições presidenciais, segundo empresa de consultoria norte-americana



Na contramão dos avanços registrados nos institutos de pesquisa, o Grupo Eurasia, empresa de consultoria e risco político com sede nos Estados Unidos, anunciou nesta terça-feira, 19, que o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) é o favorito a vencer as eleições presidenciais e tem 70% de chances de vitória contra 25% do atual mandatário Jair Bolsonaro (PT). O comandante do Planalto alegou, também nesta terça, que “a alma da democracia repousa na tranquilidade e na transparência do sistema eleitoral” e que o Brasil jamais deverá ter uma eleição que “sobre ela, paire o manto da suspeição”.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que, até o momento, nada foi feito para trazer um sentimento de confiança “para aquela parcela expressiva que desconfia do sistema atual”. Um dos problemas apontados pelo analista no sistema de voto atual é a impossibilidade no “acompanhamento público” da contagem de votos. “E não é por acaso que, agora mesmo, vamos ver a eleição do segundo turno na França, que a turma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) gosta de mencionar como exemplo de democracia, mas lá o voto do eleitor francês vai ser materializado em um pedaço de papel”, alega Constantino.

Confira o programa desta terça-feira, 19: