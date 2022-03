Constantino: ‘Putin sabe que os EUA não vão até as consequências finais’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram os recentes posicionamentos do governo Putin e os possíveis desdobramentos da guerra na Ucrânia

Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP - 28/02/2022 Governo Putin afirmou que a invasão à Ucrânia servirá para "purificar" a sociedade local dos "traidores"



Em um comunicado oficial divulgado pelo Kremlin nesta quinta-feira, 17, o governo russo afirmou que o conflito irá purificar a sociedade dos traidores e negou a informação de que representantes russos e ucranianos estariam próximos de um acordo para cessar-fogo na guerra que ocorre no leste europeu. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, alegou que a Rússia já cruzou todas as linhas vermelhas possíveis ao começar a bombardear civis. A Casa Branca também anunciou que o líder Joe Biden irá conversar por telefone com o mandatário chinês, Xi Jinping, para tratar sobre as relações bilaterais e a guerra em solo ucraniano. A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) também descartou o envio de missão de paz na região.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que Vladimir Putin ‘sobe o tom’ por perceber que o governo norte-americano não irá até as últimas consequências no conflito que ocorre no leste europeu. “Ele [Putin] subiu o tom porque, na minha análise, percebeu que os Estados Unidos deixaram muito claro que não vão além de um certo limite. Qual é esse limite? Ora, atender as demandas do Zelensky e da Ucrânia, mandar caças pela Polônia e até mesmo decretar zona livre de voo, o que seria uma provocação de basicamente entrar na guerra”, explicou. O analista defendeu a tese de que o Kremlin sabe “que tem do outro lado um oponente que não está disposto a ir para as consequências finais”.

Confira o programa desta quinta-feira, 17:

https://www.youtube.com/watch?v=C34F6z4VuCg