Constantino questiona pedido de desculpas de Lula: ‘Se arrependeu da roubalheira ou não?’

João Gabriel Alves/Enquadrar/Estadão Conteúdo - 29/03/2022 Em recente pesquisa do instituto Datafolha, ex-presidente Lula aparece com chances de vitória no primeiro turno das eleições presidenciais



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu desculpas na última quarta-feira, 8, pelos erros que o Partido dos Trabalhadores cometeu com a população brasileira enquanto esteve no poder. Segundo o líder petista, sua intenção hoje é a de “tentar corrigir aquilo que nós não fizemos de correto”, embora não tenha especificado quais erros foram cometidos. “Nós temos que pedir desculpas ao povo por ter errado. Nós temos que tentar corrigir aquilo que nós não fizemos de correto. Isso não é vergonhoso. A palavra ‘desculpa’ só é feita por gente grande, com dignidade, moral e caráter. Pessoas pequenas, gente medíocre não têm coragem de utilizar a palavra ‘desculpa'”, argumentou o atual pré-candidato à presidência pela sigla. Lula também defendeu a volta do partido às ruas e à periferia para “conversar com o povo”. “É preciso que a gente tenha uma capacidade de fazer uma autorreflexão para que a gente corrija os erros que a gente cometeu e possa acertar daqui para frente”, resumiu.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino questionou os erros que Lula afirma ter cometido. “O Lula quer pedir desculpas pelo que? Que erros são esses?”, disse o economista. O analista político disse que considera as desculpas como falsas e que Lula se baseia nas políticas de Cuba e Venezuela. “Na verdade, o que a gente quer saber é o seguinte: Se arrependeu da roubalheira ou não?’, questionou.

