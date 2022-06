Constantino ressalta força de Bolsonaro nas redes sociais para reeleição: ‘Tem engajamento orgânico’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram levantamento da consultoria Quaest, que aponta o mandatário do país como líder do Índice de Popularidade Digital (IPD)

Isac Nóbrega/PR Rodrigo Constantino diz que Bolsonaro se destaca nas redes sociais por se contrapor a uma 'imprensa de esquerda'



O presidente Jair Bolsonaro (PL) teve o melhor desempenho nas redes sociais entre os presidenciáveis no último mês. É o que indica o Índice de Popularidade Digital (IPD), calculado diariamente pela consultoria Quaest e divulgada nesta quinta-feira, 15. De acordo com o indicador, calculado com base em 152 variáveis do Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Wikipedia e Google, o mandatário do país tinha 33 pontos, contra 29,4 do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – o número varia de 0 a 100. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) aparece na terceira colocação, com 23,2 pontos. O assunto foi tema do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 15.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, o desempenho de Bolsonaro nas redes sociais é de extrema importância para converter em votos nas urnas. “O presidente é popular nas redes por dois motivos. O primeiro é por ter encontrado uma imprensa de esquerda. Para furar essa bolha hegemônica, ele usou as redes sociais para se divulgar desde a campanha eleitoral de 2018. E ele tem engajamento orgânico, que até mesmo é chamado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, de milícias digitais. Acho que a força das redes sociais é muito boa. Contudo, ele não tem só as redes sociais. Quando faz passeata, muitas pessoas também vão atrás”, comentou.

