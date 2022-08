‘Corruptos estão alinhados ao sistema podre’, diz Constantino sobre decisão do STJ no caso de Dallagnol

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram o caso da Operação Lava Jato

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-procurador da Lava Jato, Dallagnol deverá indenizar o ex-presidente Lula por dano moral



O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou os recursos apresentados pela defesa de Deltan Dallagnol e manteve a condenação do ex-procurador da Lava Jato. Dallagnol deverá indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por dano moral. O valor fixado foi de R$ 75 mil acionados de juros e também de correção monetária. O ex-procurador da Lava Jato acusou o petista de liderar uma suposta organização criminosa. Em entrevista coletiva em 2016, Dallagnol explicou o teor das denúncias apresentadas contra o ex-presidente envolvendo o caso do triplex do Guarujá, no litoral de São Paulo. Os ministros consideraram que houve excesso no material envolvendo Lula e que Dallagnol ofendeu a honra e a reputação do ex-presidente. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 10.

O comentarista Rodrigo Constantino criticou a decisão do STJ e disse que os “corruptos estão alinhados ao sistema podre”. “É um desrespeito completo com cidadão de bem do Brasil. Vamos ser honesto aqui. O jogo é bruto, o jogo é muito bruto. O Brasil não é para amadores. O Brasil não é um país sério. Algumas pessoas estão tentando colocar o Brasil nos eixos, mas o sistema reage. É disso que se trata. Precisamos analisar os acontecimentos agora sob a ótica do que aconteceu desde o começo. A Operação Lava Jato conquistou o Brasil, a opinião pública. Estava todo mundo do lado da Lava jato. O sistema recuou um pouco e tiveram decisões até do STF. Eles viram que não dava para peitar. Só que muitas pessoas já imaginavam, inclusive da Lava Jato, que o sistema não ia deixar barato. Sistema corrupto desses ia reagir. O que nós estamos vendo hoje é isso, o império contra-atacando. Se sentido cada vez mais ousado, aquela ousadia dos canalhas. Foram testando o limite e dobrando as apostas. A turma está meio atônita. O fato é que o sistema está dobrando a aposta e o brasileiro sério e honesto vai acabar tendo que indenizar os corruptos. Estamos em um caso de vários corruptores. Empresários e empreiteiros foram presos. Confessaram, ouve muita devolução de recurso aos cofres públicos, mais de R$ 5 bilhões, mas não temos mais a figura dos corruptos. É o corruptor sem o corrupto. A corrupção sem o corrupto. É um caso atípico no mundo porque os corruptos estão alinhados com o sistema podre, com companheiros supremos”, comentou.

