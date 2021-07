‘CPI extrapolou, sobraram palhaços’, diz Serrão sobre depoimento de Dominguetti

Declaração foi dada pelo comentarista durante o programa 3 em 1 desta quinta-feira, 1º, que debateu a oitiva realizada hoje

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Comentarista criticou ações da CPI nesta quinta-feira, 1º



A CPI da Covid-19 ouviu, nesta quinta-feira, 1º, Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que se apresenta como representante da Davati Medical Supply e denunciou um suposto pedido de propina de US$ 1 por dose da vacina da AstraZeneca para fechar contrato com o Ministério da Saúde. Ele seria ouvido inicialmente na sexta-feira, 2, mas a oitiva foi antecipada após a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), conceder ao empresário Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, que deporia nesta quinta, o direito de permanecer em silêncio. Como a Jovem Pan mostrou, os integrantes da comissão avaliaram que a sessão seria contraproducente, uma vez que Maximiano poderia não responder a nenhuma pergunta. A sessão foi marcada por confusão envolvendo o deputado Luis Miranda, que apareceu após ser citado pelo depoente.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Jorge Serrão falou sobre o depoimento de Dominguetti, dizendo que a comissão “extrapolou” e que a “cleptocracia brasileira” produz lobistas de qualidade assustadora. “Essa CPI, CPI Picareta da Inquisição extrapolou hoje. Só faltou a lona, sobraram palhaços. […] A cleptocracia brasileira está se superando, consegue produzir lobistas de uma qualidade impressionantemente assustadora. Em Brasília, todo mundo é lobista, todo mundo vai em restaurante, comer uma boquinha, arranja alguém para pagar um almoço ou um jantar e parte para fazer grandes negociações. Quem ficar de ouvido atento em Brasília ouve cada coisa impressionante e inverossímil. Todo mundo é chamado de corrupto, parece que todo mundo é corrupto e a gente, no fim das contas, fica com a impressão de que todo mundo é corrupto. E não é bem assim”, afirmou Serrão. Em seguida, o comentarista disse que o Brasil não devia perder tempo com o “espetáculo” da CPI e classificou as ações como “lamentáveis”. “Não dá para ficar perdendo tempo assistindo um espetáculo ‘dantesco’ de uma CPI como essa, absolutamente desmoralizante. O Luis Miranda foi o que faltava para completar a palhaçada completa dessa CPI. Ele conversando com Omar Aziz e Renan Calheiros foi o ápice da picaretagem. É lamentável.”

