‘Dizer que o governo está de olhos fechados para a Bahia é estratégia eleitoreira’, diz Bruna Torlay

Bolsonaro recebeu diversas críticas por estar passando férias em Santa Catarina enquanto a Bahia enfrenta uma crise causada pelas chuvas; programa ‘3 em 1’ comentou

DIETER GROSS/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro anda de Jet Ski em SC com a filha, Laura



O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu diversas críticas nas redes sociais por estar passando férias em Santa Catarina enquanto a Bahia enfrenta uma crise causada pelas chuvas e enchentes, que já deixaram 20 mortos e mais de 31 mil desabrigados. Nesta terça-feira, 28, o mandatário passeou de jet ski na praia de Itaguaçu, em São Francisco do Sul, e conversou com apoiadores. Bolsonaro também disse esperar não precisar voltar ao Planalto antes do réveillon.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan News, a comentarista Bruna Torlay disse que o governo federal está presente na Bahia na figura dos ministros, que sobrevoaram a região nesta terça. “Segundo o Rogério Marinho, o governo está observando o que está acontecendo na Bahia desde o final de novembro. Então aproveitar as férias do Bolsonaro para dizer que o governo está de olhos fechados para a Bahia é estratégia eleitoreira de um candidato que vai jogar baixo como o Lula. É mentira dizer que o governo não está lá”, defendeu. Torlay também disse ser contra as férias para presidentes da República. “Todos os presidentes brasileiros têm tantas regalias quando se aposentam que eu acho que eles não deveriam ter férias. A Presidência da República é um cargo que exige atenção 24 horas por dia. Isso não se aplica só ao Bolsonaro. Se aplica a Dilma, ao Lula”, completou.

